Labbra secche e screpolate? Ecco i rimedi della nonna

Avere labbra secche e screpolate d’inverno è purtroppo una routine molto fastidiosa. E quando il burro cacao non è più sufficiente, è il momento di ricorrere ai rimedi della nonna. Scopriamo i metodi più efficaci per avere labbra morbide e setose.

Durante l’inverno, si sa, è sempre utile rifornirsi di creme idratanti per il viso, burrocacao e creme per le mani. Questo perché la pelle risente molto del vento e del freddo e tende a mostrarne i sintomi.

Le labbra sono in particolar modo una zona molto delicata del nostro corpo. Proprio per questo motivo è necessario riporvi una giusta attenzione.

Può capitare infatti che oltre la secchezza si abbiano delle vere e proprie lacerazioni che, oltre ad essere antiestetiche, sono anche molto fastidiose.

Se le varie applicazioni di burro cacao non bastano è perché probabilmente le cause sono più di una. Magari si è disidratati, si ha qualche carenza di vitamine o si ha un’allergia dovuta a qualche cosmetico non adatto.

Bene, è il momento di ricorrere ai rimedi della nonna per tornare ad avere labbra morbide e setose. Scopriamoli nel dettaglio.

I migliori rimedi per labbra secche

Esistono senz’altro milioni di prodotti in commercio in grado di donare idratazione alla nostra pelle e alle nostre labbra. Molto spesso però, i classici rimedi della nonna sono la soluzione migliore.

Si tratta di soluzioni semplici, economiche e facilmente reperibili in casa. Ma soprattutto si tratta, la maggior parte delle volte, della soluzione più efficace.

Oggi ti proponiamo le migliori ricette per labbra secche e screpolate.

Miele. Antibatterico completamente naturale, impedirà innanzitutto la formazione di batteri sulle tue labbra. In più, gli zuccheri presenti nel miele possono aiutare notevolmente il processo cicatrizzante delle piccole screpolature. Di conseguenza verranno eliminati anche tutti gli arrossamenti presenti.

Ti basterà applicarne un leggero strato direttamente sulle labbra. Per questo, il consiglio è quello di utilizzare un miele dalla consistenza densa. In questo modo sarà più semplice lasciarlo agire senza che coli.

Olio d’oliva. L’olio di oliva si sa, è uno dei nutrienti maggiori poiché ricco di vitamina E. Anche in questo caso, applicalo direttamente sulle labbra massaggiandolo delicatamente. Se hai necessità, applicalo più volte al giorno. Altrimenti, prova ad utilizzarlo sotto forma di impacco. Mescola un cucchiaio di olio di oliva con un cucchiaio di olio di argan e lascia il composto in posa sulle tue labbra per circa 10 minuti.

Petali di rosa. La rosa è molto utilizzata nei prodotti per le labbra. E’ infatti possibile ritrovarla all’interno di rossetti e burro cacao. Quello che viene utilizzato è l’olio di rosa o i suoi petali.

I petali di rosa sono infatti un eccellente rimedio per realizzare una maschera idratante per labbra vellutate. Ti basterà prendere una manciata di petali ed aggiungere ad essi 2 gocce di glicerina. Lascia poi in posa per 10 minuti ed una volta risciacquato applica un burro cacao. Le labbra saranno morbidissime.

Mandarino e menta. In questo caso andrai a realizzare un composto con: un cucchiaio di olio vegetale, un quadratino di cioccolato bianco, della menta e del succo di mandarino. Inizia con la preparazione di un infuso. Riempi un pentolino di acqua ed aggiungi un cucchiaio di olio vegetale a tua scelta. Sciogli a bagnomaria il cioccolato ed aggiungilo nel pentolino.

Successivamente aggiungi anche la menta tritata ed il succo di mandarino. Mescola il tutto per circa 10 minuti. Versa poi il composto in un contenitore e lascialo raffreddare. Quando si sarà solidificato avrai ottenuto una crema idratante da applicare sulle tue labbra. Si tratta di ingredienti fortemente antinfiammatori ed idratanti ed il risultato non si farà attendere.

Avere delle labbra curate e sane è molto importante. Proprio per questo motivo adotta queste cure finché non sentirai le labbra morbide e confortevoli. I rimedi della nonna sono sempre i più economici ed efficaci. Cosa stai aspettando?