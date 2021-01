Un uomo è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in bici la strada dei Monti Lepini, in provincia di Latina.

Tragico incidente nella serata di ieri sulla strada dei Monti Lepini, in provincia di Latina. Un uomo, la cui identità non è stata resa nota, mentre si trovava in bici è stato travolto ed ucciso da un’auto condotta da una donna. Dopo l’impatto con la vettura, la vittima è stata sbalzata dal sellino ed è finita rovinosamente sull’asfalto. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La donna alla guida dell’auto è rimasta sotto shock ed stata portata in ospedale.

Latina, travolto in bici da un’auto sulla strada dei Monti Lepini: uomo perde la vita

Un uomo, la cui identità non è stata resa nota, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto ieri sera, domenica 24 gennaio, lungo la strada dei Monti Lepini, in provincia di Latina. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, l’uomo era in sella alla sua bici quando improvvisamente è stato centrato in pieno da un’auto, una Peugeot 107 condotta da una donna, ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul luogo della tragedia sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. I sanitari hanno soccorso la donna al volante dell’auto che è stata trasportata in ospedale per lo shock.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno avviato le operazioni per l’identificazione della vittima che era sprovvisto dei documenti al momento del sinistro.

Dai primi riscontri, riporta Fanpage, pare che l’impatto sia avvenuto in un tratto poco illuminato, circostanza che potrebbe aver influito su quanto accaduto.