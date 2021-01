La Pausini ha condiviso un tenerissimo ricordo di lei e la sorella Silvia, in occasione del suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini augura un buon compleanno alla sua sorellina. Condivide uno scatto su instagram che ritrae le due sorelle da piccole, abbracciate l’una all’altra. La cantante scrive poi nella didascalia:”Ricordati una cosa Silvia, quel giorno li è uguale ad oggi, cambia solo che non siamo insieme fisicamente m Tu sei sempre la mia cucciola e io la sorella più grande che ti protegge. Buon compleanno amore mio”.

Una dedica dolcissima e anche nostalgica. Di questi tempi non è possibile neanche festeggiare in compagnia dei parenti più stretti il compleanno.Colpa della pandemia.

LEGGI ANCHE>>>Carolina Marconi, la camicetta si apre tutta: il web trema – FOTO

Laura Pausini e l’amore grande per la sorella Silvia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Giuliano Gemma 8 anni dopo: è ancora un giallo aperto la morte dell’attore romano

La Pausini in occasione del compleanno della sorella condivide alcune foto nelle Instagram stories. Nella prima appaiono le due in montagna, Silvia salta in braccio alla sorella maggiore e l’abbraccia forte. Poi condivide una foto di loro insieme con sottofondo la sua canzone. Nel primo guardo e rivela che in alcune note la voce è di sua sorella, l’hanno quindi cantata insieme. Continua con una foto in bianco e nero delle due e poi ancora un’altra abbracciate. Un bellissimo rapporto il loro a quanto pare, sempre abbracciate e inseparabile.

Tuttavia una cosa le sta separando, la pandemia. Non possono nemmeno passare il compleanno di Silvia insieme. Non poter condividere questi momenti con le persone che si amano è davvero triste, ma sicuramente arriveranno giorni migliori e recupereremo tutti i nostri momenti persi. Nonostante la pandemia per la Pausini non è stato un anno poi così male ha fatto da giudice e coach a The Voice Spagna. Ha cantato una canzone per il nuovo film Sophia Loren, La vita davanti a sè. Ha fatto da direttrice per un numero intero di Grazia, mostrando creatività ed espressione al massimo livello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La Pausini è stata anche la prima artista italiana a superare l’1 miliardo di streaming su Spotify. Anche il suo 2021 comincia bene, ha infatti vinto il premio come miglior canzone al Capri Hollywood Film Festival, per appunto la canzone del film La vita davanti a sè. La cantante non delude mai e i suoi successi si vedono e si sentono sempre.