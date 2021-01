Lourdes Leon, la figlia della popstar Madonna, non è sconosciuta al grande pubblico. Eppure la 24enne non era mai approdata su Instagram, fino a oggi

Lourdes Maria Leon Ciccone, conosciuta con lo pseudonimo di Lola, è la figlia 24 enne di Madonna. Nata dalla breve relazione della popstar con il personal trainer Carlos Leon, la giovane non si è mai nascosta dai riflettori e ha iniziato a far parlare di sé già in tenera età. Seguita costantemente dai paparazzi e presente agli eventi della madre, Lola si è sempre mostrata con una forte personalità riflessa spesso anche nei suoi look. Un tratto ereditato dalla madre che non ha mai avuto paura di osare e di sfidare gli stereotipi e le norme dettate dalla società, continuandolo a fare ancora oggi.

Il debutto su Instagram tra scatti sexy e attacchi agli haters

Lourdes Leon è spesso apparsa sul profilo Instagram della madre, avendo preferito per molto tempo non averne personalmente uno pubblico. Fino a questo momento. La figlia di Madonna ha infatti debuttato sul social network e il suo profilo in poco tempo ha raggiunto e superato i 50mila followers. Neanche a dirlo con alcuni scatti sensuali ha infiammato il web già con il suo primo post, seguito dalla pubblicizzazione della campagna che la vede protagonista. La giovane, che di professione fa la modella, è stata contattata per mostrare la linea di abbigliamento che Stella McCartney ha realizzato in collaborazione con Adidas.

Sebbene sia approdata su Instagram da pochi giorni Lola ha già avuto modo di mostrare al pubblico il suo caratterino tutto pepe. Come purtroppo spesso accade non sono mancati commenti di odio e insulti rivolti alla giovane e a sua madre. La modella non si è tirata indietro e ha risposto in modo molto colorito a chi l’accusava di ricercare attenzioni. “Tua madre lo sa che non ti lavi il c****?“, ha commentato, scatenando l’ilarità generale.

Ancora una volta Lourdes Leon ha ribadito quanto poco le interessi del giudizio altrui, continuando però a non lasciare che nessuno le metta i piedi in testa. Tale madre, tale figlia.