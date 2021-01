Perde il controllo dello scooter mentre torna a casa: morto un ragazzo

Un ragazzo di 35 anni è morto ieri sera in un incidente stradale in scooter avvenuto a Strettoia di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Nella serata di ieri un 35enne ha perso la vita a Strettoia di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava rientrando in casa a bordo del suo scooter, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo e cadendo ha battuto la testa contro un muretto. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno immediatamente trasportato il 35enne in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo per i gravi traumi riportati.

Lucca, perde il controllo dello scooter e finisce contro un muretto: 35enne muore mentre torna a casa

Un ragazzo è deceduto nella serata di ieri, domenica 24 gennaio, a Strettoia, frazione del comune di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La vittima è Filippo Ulivi, 35enne che abitava su una strada che tra Querceta a Marzocchino. Stando a quanto riporta la redazione de Il Tirreno, la vittima si trovava alla guida del suo scooter e stava rientrando a casa prima del coprifuoco imposto dal Governo. Per cause ancora da accertare, Ulivi avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote in via della Chiesa e sarebbe finito sull’asfalto battendo la testa contro un muretto a bordo della carreggiata. Alcuni residenti della zona, sentendo il botto, sono accorsi in strada ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il ragazzo d’urgenza presso l’ospedale Versilia, dove è arrivato in condizioni critiche. I medici, riporta Il Tirreno, considerate le condizioni del paziente hanno disposto il trasferimento all’ospedale universitario di Cisanello di Pisa, ma purtroppo il 35enne è deceduto poco prima del trasferimento.

La dinamica della tragedia, ancora del tutto da accertare, è ora al vaglio della Polizia Stradale, sopraggiunta sul posto per i rilievi di legge. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella legata alle condizioni dell’asfalto di via della Chiesa.