Lucia Javorcekova, solo in costume leopardato e senza veli: illegale – FOTO

Lucia Javorcekova sfida le leggi della natura e propone un quase “senza veli” da brivido lungo la schiena: fan allibiti

Come uno “tsunami” che travolge tutto ciò che trova sul proprio cammino, così la supermodella slovacca, Lucia Javorcekova ha messo kappao il cuore dei fan. Anche stavolta è di nuovo in mezzo a noi, a “governare” con la semplicità d’animo e una sensualità che sovverte le “leggi della natura”.

Dopo il concorso di bellezza, “Escile“, Lucia ha avuto un ottimo seguito sui social network e in particolare su Instagram, dove oggi presenta un curriculum idoneo per restare in testa la classifica delle preferenze dei follower. Ha quasi raggiunto quota 2 milioni, in men che non si dica ma con quella “illegale” e incontenibile “carica” esplosiva di forme che fanno venire il mal di testa.

Come lei poche altre, in grado di entrare a “gamba tesa” nel mondo spietato del web italiano e delle dive che amano mettersi in mostra, giorno dopo giorno

Lucia Javorcekova, posa a “X” sulla sabbia scatena i fan: “Fa troppo caldo…”

Dal momento in cui Lucia Javorcekova ha messo piede nel nostro Paese, tutti gli italiani son riusciti a conservare di lei, ricordi indimenticabili. Persino la scelta dei paesaggi mozzafiato ha prodotto un certo effetto. Dal Messico al Guatemala e molto spesso a stretto contatto con il mare e la natura in generale.

Così la supermodella di “Escile” ha bloccato il “ciclo delle cose” e ha iniziato a dare spettacolo sul web. Una personalità così semplice e tanto sensuale non vanta mai dei propri “averi” e caratteristiche di un bagaglio di forme incontenibili. Il sorriso che traspare negli scatti delinea una bellezza naturale e limpida, sia dentro che fuori.

Difficile tenerle testa per le altre. La Javorcekova riesce a dare un “filo logico” e una continuità pazzesca, quando si muove sotto i riflettori. Stavolta la temperatura sale, il caldo messicano si fa sentire, mentre lei si presenta solo ed esclusivamente in costume leopardato striminzito e null’altro. Mentre in versione diva pudica regge due curve stratosferiche, il “senso del benessere” di Lucia: che schianto!