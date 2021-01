Lutto a Masterchef, addio ad uno degli chef più amati

Lutto a Masterchef, se ne è andato Alberto Naponi, uno dei cuochi concorrenti dell’edizione 2014, aveva 76 anni

È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia.

Ciao Alberto 🧡 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 24, 2021

Masterchef, il programma di cucina più acclamato arrivato nel nostro Paese alla sua decima edizione, è in lutto. È venuto a mancare un suo concorrente. Si tratta di un cuoco che aveva partecipato alla terza edizione del programma di Sky.

È la stessa produzione che lo ha annunciato con un tweet che in brevissimo ha fatto il giro del web. Si tratta di Alberto Naponi che nel 2014 era stato concorrente del reality di cucina.

Aveva 76 anni: “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto”. Così recita il tweet d’addio con il quale la trasmissione ha voluto salutare il cuoco.

Cremona saluta uno dei sui chef più cari, Alberto Naponi che era diventato celebre proprio per la sua partecipazione a MasterChef. È nella gara di cucina più famosa della tv che Naponi era risultato molto amato dal pubblico tanto che dopo la trasmissione di Sky nel 2014 dalla quale fu eliminato per i ricci di mare, partecipò ad altre trasmissioni televisive proprio per la sua simpatia dimostrata al fianco dei giudici Barbieri, Cracco e Bastianich.

Diverse le attività che aveva svolto Naponi ma la cucina era sempre stata quello che lo affascinava di più. A Cremona tutti lo chiamavano affettuosamente “Napo” anche se alle spalle aveva una discendenza importante, la nota famiglia cremonese dei Baresi, proprietari di uno dei biscottifici più importanti d’Italia.

Nella sua vita ci sono stati alti e bassi ma molte idee aveva lanciato nel settore dei dolci come il pan torrone e il pan mostarda.