Avete mai visto la mamma di Alessandra Mussolini? È un personaggio dello spettacolo ma anche sorella di una delle nostre attrici più celebri

È stata per anni uno dei volti femminili di spicco della politica italiana con un cognome tanto importante quanto pesante. Lei Alessandra Mussolini, una donna tutta d’un pezzo, che ha deciso di cambiare vita.

Abbandonare la politica per darsi allo spettacolo. Una scelta arrivata forse anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Una vera rivelazione che ha visto l’ex sanatrice arrivare terza in gara.

Lo ha confermato ieri sera ospite a Live – Non è la D’Urso, durante la quale ha parlato della sua vita. Ma voi avete mai visto la mamma di Alessandra Mussolini? Sapete che è una donna molto importante e soprattutto la sorella di una delle più grandi attrici del nostro cinema?

Conoscete la mamma di Alessandra Mussolini? È la sorella di Sophia Loren

La mamma di Alessandra Mussolini è Maria Scicolone, cantante e personaggio televisivo che ora non si vede da un po’ sulle scene. Lei è l’ex moglie di Romano Mussolini, il figlio del ben noto Benito, nonché sorella di una grandissima attrice: Sophia Loren.

Maria Scicolone, come la sorella, nascono a Pozzuoli e prima degli anni Quaranta si trasferiscono a Roma. Se Sophia si dà al cinema, Maria soprattutto al canto duettando con Frank Sinatra e Laureen Bacall.

Molto brava ma per molti con una carriera musicale mancata. Per lei la pubblicazione di soli due 45 giri negli anni Settanta.

Nel 1962 Maria Scicolone diventa la moglie del pianista jazz Romano Mussolini, figlio di Benito. Nozze al centro dei riflettori mediatici che vi portarono anche le loro due figlie, Alessandra ed Elisabetta. Nel 1976 i due si separano e la Scicolone ricomincia una nuova vita solo tempo dopo, al fianco di Abdoul Majid Tamiz un cardiologo iraniano che diventa il suo secondo marito.

Negli anni la mamma di Alessandra Mussolini si cimenta nella scrittura e propone anche due libri.