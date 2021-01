Marina La Rosa, sul divano con una persona speciale – FOTO

Marina La Rosa ci delizia con tre scatti serali e una dedica speciale. I suoi fan l’appoggiano e le fanno una proposta

Per tutti rimane la storica gattamorta del Grande Fratello. Lei che partecipò alla prima edizione del reality per eccellenza sbarcato in Italia, che era nella casa insieme a Pietro Taricone e Rocco Casalino. Parliamo di Marina La Rosa che da allora lo spettacolo non lo ha più lasciato.

Ha partecipato a diversi programmi tv dedicandosi anche alla recitazione. Per lei una parte in Beautiful, diverse fiction e spettacoli in teatro. Poi un periodo di assenza dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Il matrimonio e la nascita di due figli.

Nel 2019 è tornata sul piccolo scherzo e ha partecipato ad un altro reality al quale è arrivata seconda, L’Isola dei famosi. La vediamo spesso anche nei panni di opinionista ed anche sui social è molto seguito con un pubblico di 82 mila follower.

Marina La Rosa insieme al suo amico, che dedica

Marina La Rosa ci delizia con tre splendide foto e una dedica speciale. L’ex gieffina non è sola infatti ma insieme ad un suo caro amico. Sono proprio per lui le belle parole che la gatta morta del GF ha scritto a corredo delle sue tre foto scattate ieri sera in una dolce serata autunnale.

“Spesso è così. Io esprimo un concetto tu pensi ci sia dell’altro sotto – dice Marina La Rosa – Tu dici una cosa io ne capisco un’altra. Poi mi guardi io ti guardo e ridiamo di noi. La bellezza della verità. La verità di un pianto e di un abbraccio”.

Tutto questo per descrivere quella che lei definisce un’amicizia senza filtri. I suoi fan li celebrano specificando che insieme sono molto belli e osannano la loro partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Che la gattamorta possa tornare indietro nel tempo? Tutto da vedere.