Martina Stella un vestitino da strappare, che bellezza e che lato A – FOTO

La bella attrice toscana incanta Instagram con una posa da star e uno sguardo da vera diva mentre sfila sulle passarelle durante la fashion week di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Un’incantevole Martina Stella tira fuori dal cassetto dei ricordi una foto in cui indossa uno splendido abito di Dolce e Gabbana e sfila in passerella con quel fare da diva che solo una donna come lei può esibire.

Bella e attraente, il suo profilo Instagram è un tripudio di fascino e charme che è impossibile non percepire al primo sguardo del suo profilo.

Lontani gli anni del suo debutto, a 16 anni nel film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, ha poi proseguito la sua carriera sia sul grande schermo che sul piccolo prendendo parte a diverse pellicole cinematografiche e fiction televisive.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Una vera diva dei giorni nostri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Due scatti sensazionali nell’ultimo post pubblicato da Martina Stella. Bellissima e affascinante.

Nel primo posa come una vera star sulla passerella della fashion week di Milano mentre sfila per Dolce e Gabbana e nella seconda foto indossa degli occhiali da sole che conferiscono ancora di più quel tocco di charme che non le manca.

La sua sensualità non è una novità per i più attenti, visto il successo che ha riscosso nel 2009 dopo aver posato sulla copertina di Playboy.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina ha anche una figlia, la piccola Ginevra nata nel 2012 dalla sua relazione con Gabriele Gregorini. E’ sposata con Andrea Manfredonia, figlio del celebre calciatore, dal 2016.