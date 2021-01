Maschera capelli ricci fai da te: quali ingredienti usare per renderli voluminosi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera capelli ricci fai da te. Ingredienti utili ed efficaci!

Il sogno di molte donne è sicuramente avere dei capelli voluminosi e ricci di grande impatto. Tuttavia, curarli richiede un notevole impegno perché sono molto difficili da gestire.

Con pochi accorgimenti però, curandoli quotidianamente e utilizzando prodotti fatti in casa e del tutto naturali, potete avere dei capelli molto affascinanti, ben definiti, lucenti e voluminosi.

Il segreto per avere tutto ciò è sicuramente scegliere gli ingredienti giusti per la vostra maschera per capelli.

Dopo avervi mostrato come creare una maschera per capelli rovinati, ecco come realizzare una maschera per capelli ricci.

Maschera capelli ricci fai da te: ingredienti più efficaci

Uno degli ingredienti maggiormente in uso per creare una maschera perfetta per i capelli ricci è

sicuramente quella a base di avocado. Questo perché l’avocado possiede preziose proprietà, essendo ricco di vitamine, acidi grassi e minerali che daranno ai capelli lucentezza e morbidezza.

Creare una maschera per capelli con l’avocado è davvero molto semplice. Non vi resterà che procurarvi ½ avocado e qualche goccia di olio di lavanda.

Frullate questi due ingredienti insieme fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido che

non presenti dei grumi e sia facile da applicare sulla chioma.

Una volta ottenuto il composto, dovrete applicarlo sui capelli tenendo in considerazione anche le punte. Lasciate riposare per circa mezz’ora il tutto. Trascorso il tempo necessario, dovrete andare a lavare i vostri capelli normalmente, magari utilizzando uno shampoo pensato proprio per i capelli ricci.

I risultati saranno ben evidenti fin dalle prime applicazioni e potete ripetere questo trattamento anche due volte al mese.

Altri rimedi per preservare la bellezza dei capelli ricci

Un altro ingrediente perfetto proprio per i capelli ricci è sicuramente il latte di mandorla. Questo ingrediente, infatti, può donare idratazione ai capelli e, aggiungendo anche altri ingredienti come

yogurt, olio di sesamo potremmo andare ad assicurare anche un’azione rigenerante.

Questo tipo di maschera è molto facile anche da preparare. Vi basterà procurarvi 40 ml di latte di

mandorla, 2 cucchiai di yogurt bianco e 1 cucchiaio di olio di sesamo.

Il procedimento prevede di mescolare tutti gli ingredienti fino a creare un composto cremoso e applicarlo, poi, sui capelli umidi aiutandovi con un pettine a denti larghi.

La maschera va tenuta in posa per almeno 45 minuti e, poi, potete risciacquare il tutto

e applicare il vostro shampoo.

Per donare lucentezza, oltre che forma alla chioma, potete utilizzare anche il miele insieme

all’olio. Questi due semplici ingredienti sono ottimi come rimedi fai da te.

Questo perchè il miele ha proprietà idratanti e ricostituenti, mentre l’olio nutre ed ammorbidisce creando anche una protezione contro lo smog.

Il procedimento per creare un impacco per capelli a base di questi due ingredienti è molto semplice. Basta,

infatti, andare a mescolarli fin quando il vostro composto non avrà una consistenza cremosa e non presenti grumi.

La differenza sostanziale con le maschere viste in precedenza è che questo impacco va applicato solo

sulla lunghezza del capello e va tenuta in azione per un periodo di tempo molto più lungo, anche 90 minuti.

Alla fine del trattamento potrete risciacquare i vostri capelli con lo shampoo che usate generalmente

e notare i miglioramenti sulla vostra chioma riccioluta.