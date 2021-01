La Frerè su instagram è da capogiro, indossa un abito bianco e rosso attillato che delinea le sue forme prorompenti

L’impreditrice e modella Noemi Frerè è bellissima in un abito attillato nero e rosso, in vista seno e gambe, che schianto. La bella modella Noemi condivide sul suo profilo, foto molto provocanti e sensuali dove mostra il suo fisico perfettamente in forma e prorompente. Seno e gambe sempre in vista in primo piano, tra canotte sexy leopardate e abiti succinti rossi fa impazzire il web. I commenti volano:”Bellissima ed elegante”, “La migliore” e ancora “Wow da infarto quanto ti vorrei”.

Noemi Frerè una bomba di sensualità e bellezza

Lei è un’imprenditrice, modella e influencer numero 1158 tra le influencer più sexy d’Italia. Conquista i suoi follower con le sue pose sensuali e gli scatti che non lasciano spazio all’immaginazione. Bellissima e spontanea davanti alla telecamera. Oltre che ad essere un’influencer e modella è anche mamma, ha avuto sua figlia da giovanissima. Sua figlia infatti ha già 15 anni.

Ad oggi ha in totale tre figli Denise, Manuel e Gioia. Su instagram ha una sezione dedicata interamente ai suoi figli. Giocano insieme, ridono, scherzano e passano momenti in famiglia bellissimi. Su Instagram ha 205 mila followers e in molti apprezzano i suoi contenuti. Oltre che al lavoro da influencer e modella, Noemi ha anche avviato un’attività. Gestisce infatti un negozio di parrucchiere. Si nota però una grande assenza, manca il marito o compagno.

Non ne parla e non si vede mai. Dov’è il padre dei bambini? Su Instagram non condivide mai foto con lui, forse tra i due è finita oppure semplicemente non ama essere ripreso. Lei sicuramente è il contrario, ama mettersi in mostra e riprendersi su Instagram. Può essere che in futuro vedremo anche il compagno, chissà. Staremo a vedere!