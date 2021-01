Nuovi ospiti per Sanremo 2021 e i requisiti per far parte del pubblico

Secondo le ultime notizie diffuse, ci sarebbero nuovi ospiti che sono stati annunciati per il Festival di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 avrà nuovi ospiti illustri. Secondo quanto scrive l’Ansa, ad arricchire i nomi della kermesse canora ci saranno Giorgia e Ornella Vanoni. Entrambe sono state presenti all’ultima puntata del programma “La Musica che gira intorno” di Fiorella Mannoia e quindi è sempre più probabile la loro partecipazione. Amadeus avrebbe voluto la cantante milanese per far una grande omaggio alla sua carriera. La 86enne a breve pubblicherà un album di inediti intitolato “Unica“, che vanta la collaborazione di altri illustri artisti. La stessa conduttrice de “La Musica che gira intorno” potrebbe essere anch’essa tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021. Continua quindi a delinearsi la formazione degli ospiti che saranno presenti alla manifestazione canora. Elodie sarà co-conduttrice per una serata mentre saranno presenti in tutte e cinque le serate il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro.

Festival di Sanremo 2021: gli altri ospiti e il pubblico di figuranti

Al Festival di Sanremo 2021 è stata confermata anche la presenza di Can Yaman, l’attore turco che interpreterà Sandokan nel nuovo film con Luca Argentero. Inoltre Amadeus ha confermato anche le voci su una seconda co-conduttrice, Matilda De Angelis, attrice 25enne bolognese, che è stata tra i protagonisti della serie thriller di Sky Atlantic “The Undoing” con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Dato che non sarà possibile formare un pubblico di invitati o paganti, al Teatro Ariston saranno presenti dei figuranti. La Rai infatti ha lanciato un bando per “reclutare coppie di figuranti conviventi (claqueur) per le cinque serate in diretta dal Teatro Ariston”, si legge nell’avviso della tv di Stato.

Si dovrà essere conviventi per potere sedere uno accanto all’altro, occupando due posti vicini (“sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza“) e la Rai pagherà un tampone da effettuare prima dell’inizio del Festival.