Crisi di governo, Paolo Mieli a Che tempo che fa si dice sicuro di sapere il nome del prossimo premier

Ieri sera a Che tempo che fa si è parlato della crisi di governo. Tema che seppur spinoso e di pura politica gli italiani seguono con molta attenzione per capire quali saranno le sorti del Paese.

Resterà Giuseppe Conte alla guida dal Paese, premier molto amato dai cittadini che in tutti i sondaggi lo hanno sempre giudicato con favore, oppure si cambierà e si andrà alle elezioni?

Momenti decisivi per l’Italia con sviluppi che vedremo nei prossimi giorni e già da ora si delineano le linee che potrebbero accadere. Paolo Mieli, ieri sera in colegamento con gli studi di Rai 3 ha detto la sua. Da giornalista ed esperto di storia, si è detto sicuro di quello che potrebbe accadere di qui a breve. Se non ci sarà un Conte ter lui sa già chi vedremo alla guida del Paese.

Crisi di governo, Paolo Mieli: “Il prossimo presidente sarà Carlo Cottarelli”

– Paolo Mieli: “Sono convito che sarà Carlo Cottarelli il prossimo Presidente del Consiglio o uno uno come lui, cioè un’altra opzione rispetto a Conte o le elezioni.”

“Il prossimo presidente sarà Carlo Cottarelli o uno come lui” questa la frase di Paolo Mieli di ieri sera durante la puntata di Che tempo che fa che ha lasciato tutti di stucco, anche lo stesso Cottarelli presente in studio.

L’ex direttore del Corriere della sera ha pronunciato quella frase che ha fatto sussultare Cottarelli ma non è stata detta a vanvera ma con una precisa motivazione. Molto serio nella sua trattazione Mieli ha spiegato che sta seguendo con attenzione la crisi di governo ed i principali dirigenti politici, sia di Pd che del Movimento Cinque Stelle chiedono o ancora Conte oppure elezioni anticipate.

“Lo ripetono talmente tanto che sarà Cottarelli il prossimo presidente o uno come lui” ha chiosato, ribadendo però di non aver fatto il nome di Cottarelli perché presente in studio ma perché ne è convinto.

“Lui era stato designato da Mattarella nel maggio 2018 con la missione specifica di riportare il paese alle elezioni con tranquillità – ha spiegato – Nel giro di un anno magari si sarebbe fatto valere a tal punto che gli avrebbero chiesto di rimanere per tutta la legislatura. Penso che adesso verrà fuori uno come lui”.