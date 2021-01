Una triste vicenda proviene dal Regno Unito: una ragazza riceve la proposta di matrimonio ma scopre di essere malata, è incurabile.

Una triste vicenda ha colpito il Regno Unito e si è diffusa sul web generando sgomento per chiunque ne venisse a conoscenza. Riguarda una coppia di giovani, Kate Wignall una ragazza di 24 anni fidanzata da tanti anni con il coetaneo Ryan Dixon. Il ragazzo aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua amata, un momento bellissimo ed emozionante per la coppia rovinato per sempre da una bruttissima notizia che nessuno vorrebbe ricevere. La ragazza infatti lamentava dei fortissimi dolori al petto sottoponendosi pertanto a delle analisi che hanno svelato la terribile verità: Kate Wignal era affetta da melanoma maligno al quarto stadio e pertanto troppo tardi per sottoporsi alle cure. Un piccolo precedente era dato da un piccolo nodulo al collo scoperto agli inizi del 2020.

LEGGI ANCHE -> Caso Navalny: scontri con la polizia a Mosca e a San Pietroburgo

Scopre di essere malata, è incurabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kate_wignall

LEGGI ANCHE -> Arresto Navalny: l’Onu e l’Ue chiedono l’immediato rilascio

Essendo al quarto stadio, per il tumore alla pelle non c’era modo per bloccarlo e né per curarlo. La malattia prosegue tristemente espandendosi ovunque, dal cervello ai polmoni e alla colonna vertebrale. Tanti i farmaci che la giovane assume quotidianamente e che le hanno consentito di ridurre le metastasi al 50% ma la malattia è comunque incurabile. Non si sa quanto le resti ancora da vivere a Kate che nel frattempo si sta prodigando per far conoscere la sua storia e favorire la prevenzione. Su Instagram infatti vi è un profilo che si chiama melanoma.and.me che porta la foto di Kate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kate_wignall

Essere giovani non significa che sei invincibile al cancro. Il giorno in cui mi è stato diagnosticato un cancro incurabile, la mia vita è caduta in un milione di pezzi le toccanti frasi di Kate datate 30 settembre 2020.