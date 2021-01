Sara Croce da sogno: viso angelico, quello sguardo che folgora – FOTO

Sara Croce più bella che mai condivide sul profilo Instagram un primo piano che mette in risalto gli occhioni azzurri. Uno scatto in treno dal passato per ricordare quando si poteva viaggiare senza mascherina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Una Sara Croce nostalgica posta su Instagram uno scatto dal passato. Un primo piano in treno quando ancora si poteva viaggiare senza mascherina. La foto mette in risalto gli occhioni azzurri della modella e i lineamenti perfetti. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 850 mila follower. Molti sottolineano nei commenti la sua bellezza e sono colpiti dal suo viso angelico.

“Quando ancora si poteva viaggiare senza mascherina! Buongiorno a tutti”, il commento alla post di Sara. Nelle storie la showgirl si mostra in viaggio. Probabilmente in treno ricorda i tempi in pre pandemia quando ancora un anno fa la situazione di emergenza non esisteva ancora. Dopo poco la Croce posta una storia in cui si mostra in camerino. Truccatissima si sta preparando alle riprese su Mediaset.

LEGGI ANCHE > Sara Croce, il mini bikini lascia sotto il sole una zona proibita – FOTO

Sara Croce: un percorso tra moda e televisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE > Sara Croce immensa: tutti e tre i lati in bella vista, come mamma l’ha fatta – FOTO

La Bonas di Avanti un altro è amatissima dal pubblico. Oltre al viso angelico a conquistare i fan è la sua perfetta forma. 22 anni, Sara Croce è diventata conosciuta a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2017 arrivando al quarto posto. Di seguito ha vestito i panni di Madre Natura in Ciao Darwin.

Oltre alla carriera televisiva la Croce è attiva anche nella moda. Ha lavorato come modella nell’ambito di importanti campagne pubblicitarie. Il suo esordio sulle passarelle inizia a 16 anni. A quell’epoca la Croce si vedeva eccessivamente magra e decise di intraprendere molti allenamenti in palestra. Questo le ha permesso nel corso degli anni di costruirsi un fisico mozzafiato. In tutto questo Sara porta avanti gli studi. E’ iscritta all’Università IULM di Milano dove frequenta l’indirizzo Comunicazione d’Impresa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sui social è presente ogni giorno condividendo foto di vita professionale e personale. Spesso si mostra insieme al compagno Gianmarco Fiory, portiere del Napoli.