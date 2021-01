Zodiaco, scopri i segni degli uomini meno pazienti: ci sei anche tu?

La pazienza non è una virtù posseduta da tutti e anche le stelle ce lo dimostrano. Prendendo in considerazione gli uomini, scopriamo i segni zodiacali meno pazienti

La pazienza non è cosa da tutti e ogni giorno potrebbe capitare di avere a che fare con individui poco tolleranti, facilmente irritabili e per nulla pazienti. Esistono infatti persone che proprio non riescono a non farsi saltare i nervi e in alcuni contesti fanno emergere tutta la loro agitazione. In particolare, analizzando i segni zodiacali, sono state riscontrate alcune caratteristiche legate alla scarsa pazienza che accomunano alcuni di loro. Prendendo in considerazione solo la sfera degli uomini, ecco cosa dicono le stelle.

I segni zodiacali tra gli uomini meno pazienti

Primo su tutti troviamo l’uomo nato sotto il segno dell’Ariete. Tra i meno pazienti infatti lui si posiziona sul podio, avendo un rapporto conflittuale con il tempo. Volere tutto e subito, questo è il suo problema. Nel momento in cui non riesce a ottenere quello che vuole o a raggiungere un determinato obbiettivo in tempi brevi, si irrita e manifesta uno stato nervoso. L’Ariete ha tante virtù, ma la pazienza non è certamente una di queste.

Quando parliamo dei Gemelli invece la situazione cambia. Si tratta infatti di un segno che dosa la sua pazienza in base al contesto e alla situazione. Riuscirà a mantenere la calma in alcuni momenti, così come riuscirà a perderla totalmente in altri e non farà nulla per nasconderlo. Gli uomini di questo segno sono imprevedibili e non si riuscirà mai a capire esattamente quando la loro pazienza giungerà al termine.

Poi troviamo lo Scorpione, piuttosto misterioso e del quale sembrerebbe impossibile prevedere le reazioni. In realtà esistono però determinate occasioni che lo portano a perdere la pazienza più di altre, come le faccende della vita di tutti i giorni. L’uomo nato sotto questo segno si annoia, non ha pazienza per farle e finisce per diventare irrequieto. In altri contesti invece potrebbe apparire come l’uomo più paziente del mondo, come nel caso delle relazioni interpersonali.

Infine c’è il segno dell’Acquario, tra i più sensibili dello Zodiaco. Proprio per questo motivo si ritrova spesso a vivere momenti di nervosismo e di poca pazienza, perché si ritrova forse fin troppo in empatia con le persone finendo per far sue anche le emozioni degli altri.