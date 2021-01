Un vestito che fa letteralmente sognare, quello che Selena Gomez ha indossato nel videoclip di De Una Vez. Un abito rosa che accomuna due particolari che saranno molto ricorrenti tra le tendenze della Primavera 2021.

Una rondine non fa primavera, ma il vestito floreale di Selena Gomez decisamente si!

E’ vero, siamo ancora nel bel mezzo dell’Inverno e queste temperature gelide ci fanno sentire tutt’altro che l’aria di primavera. Ma perché già non sognare l’outfit perfetto per la prossima stagione?

Il 15 gennaio, la cantante e attrice Selena Gomez ha fatto uscire la sua ultima canzone, De Una Vez, il suo primo singolo ad essere uscito interamente in lingua spagnola.

Un omaggio alle sue radici messicane: questo singolo celebra la cultura dell’America Latina, infatti non mancano i numerosissimi riferimenti a famosi artisti come Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende e Frida Kahlo. Non a caso, la cantante indossa un incantevole abito che richiama proprio lo stile della pittrice messicana.

Il vestito floreale di Selena Gomez in De Una Vez

Un diamantino della collezione Primavera Estate 2021 di Rodarte: un abito midi dalla tonalità albicocca chiaro decorato da margherite bianche e rosa.

E’ morbido, con l’incrocio sotto il seno tipico dello stile Impero (è proprio vero che Bridgerton ha dettato le tendenze della moda 2021!), le maniche a sbuffo increspate costellate di piccoli fiori in seta applicati.

Selena Gomez arricchisce ancora di più il suo look incastrando tra le onde dei capelli sciolti dei fiori in taffetà che richiamano quelli dell’abito. Un chiaro gioco con i fiori che rimanda indubbiamente a Frida Kahlo.

Anche l’accessorio che le impreziosisce lo scollo non passa inosservato. E’ un maxi ciondolo che rappresenta un cuore circondato da fiamme. Si tratta di un altro elemento che omaggia la cultura latina, in particolar modo è un richiamo ai santini votivi che si possono incontrare sugli altari domestici.

Inoltre, il ciondolo si illumina ad intermittenza: un’imitazione del battito cardiaco. In fin dei conti, si tratta di una canzone d’amore che narra di un amore sbagliato e dell’importanza di concentrarsi su sé stessi e sulla propria crescita personale.

La stessa Selena Gomez ha dichiarato di apprezzare particolarmente il ruolo che la natura gioca in questo videoclip: sinonimo di rinascita, esattamente come ciò che accade quando si accetta la fine di un sentimento amoroso e si riprende in mano la propria vita per rimettersi in gioco ed andare avanti.

Insomma, quali sono questi due elementi chiave delle tendenze della Primavera 2021?

Maniche a sbuffo intrecciate e voluminose e l’immancabile motivo floreale dai colori allegri o pastello che già lasciano sognare, anche se fuori dalla porta ancora troviamo la neve.

Buon ascolto!