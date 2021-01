Shaila Gatta esegue una spaccata da record e mostra tutto: che spettacolo – VIDEO

Shaila Gatta si è dilettata nell’eseguire una spaccata degna delle migliori ballerine nello studio di “Striscia la notizia”

Shaila Gatta lascia senza parole i suoi follower su Instagram mentre esegue alla perfezione una spaccata degna delle migliori ballerine di danza classica. La bella velina mora di “Striscia la notizia” ha fatto una spaccata con i piedi appoggiati su due sedie girevoli. La showgirl ha accompagnato la sua clip video con una divertente didascalia in cui si è paragonata all’attore Jean-Claude Van Damme.

“Ammetto che il giorno dopo avevo gli adduttori in frantumi 😂😂😂”, ha scritto Shaila, provocando l’ilarità ma anche l’ammirazione dei suoi numerosi seguaci sui social network. C’è stato chi ha addirittura scritto che invidia i suoi muscoli e, del resto, come dargli torto! La Gatta è davvero un esempio di donna ben scolpita nei punti giusti, con le forme sempre in evidenza per regalare spettacolo ogni volta che va in onda con il programma satirico di Antonio Ricci e quando pubblica scatti da mille e una notte su Instagram.

Shaila Gatta, una carriera da ballerina: da “Amici” a “Striscia la notizia”

Shaila Gatta ha appena 24 anni ma il suo talento è già al top. Ha iniziato entrando nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi, che è stata per lei un trampolino di lancio. In seguito infatti è stata chiamata in diverse trasmissioni per la sua bravura nel ballo e per la sua avvenente figura. Occhi scuri e capelli neri per un fisico da sballo, Shaila Gatta dal 2007 fa parte del programma satirico di Antonio Ricci e ogni sera insieme alla velina bionda Mikaela Neake Silva lascia di stucco tutti i telespettatori di Canale 5 esibendosi in spettacoli mozzafiato.

Per quanto riguarda la vita privata la velina mora è fidanzata con l’ex calciatore, difensore di ruolo, il 32enne Leonardo Blanchard.