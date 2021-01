Si sente male mentre è alla guida dell’auto: maratoneta 64enne muore di fianco alla moglie

Nuova tragedia in provincia di Pordenone, Giacomo Colombera è morto mentre era in auto con la moglie. Per lui fatale un malore improvviso

E’ stato colto da un malore improvviso mentre era di ritorno in auto da Piancavallo, frazione del comune di Aviano (Pordenone). Vani i soccorsi per salvare Giacomo Colombera, 64enne ultramaratoneta esperto che è morto subito dopo l’arrivo del personale sanitario.

Colombera, originario di Sacile, ieri pomeriggio era in auto con la moglie ieri quando è stato colto da un malore improvviso, i soccorsi intervenuti prontamente lo hanno raggiunto nei pressi di Casera Castaldia, sul tornante sotto le antenne.

Altra tragedia sfiorata ieri a Portogruaro, un’auto vola in un fiume

Un’ anestesista ha raggiunto l’uomo quasi subito perché stava scendendo a sua volta in auto dal versante, mentre un medico del Soccorso Alpino si trovava anch’egli già in quota nella zona. La dottoressa ha iniziato subito il massaggio cardiaco prima di usare il defibrillatore ma Giacomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sul corpo prevista l’autopsia per capire il motivo del decesso.

Ieri sempre in Friuli, a Portogruaro, non lontano dall’uscita autostradale dell’A28 di Sesto al Reghena, in località Mure, un pick-up, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di zona, si è inabissato in un ramo del fiume Reghena: i due occupanti sono riusciti a uscire incolumi dal mezzo e a chiedere aiuto direttamente ai residenti e ai Vigili.

Ieri è stato necessario anche l’intervento del Gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco di Udine che ha messo a disposizione un escavatore cingolato per effettuare il recupero del mezzo.