Sonia Bruganelli ci anticipa con un VIDEO importanti novità che riguardano il marito

Moglie devota e sempre presente nella vita del marito, Sonia Bruganelli in un video pubblicato sui social anticipa novità per “Avanti un altro”

L’emergenza sanitaria ha bloccato e fatto slittare la maggiore parte delle trasmissioni televisive sia in casa Rai che Mediaset. Moltissimi i conduttori al momento a casa ancora in bilico che non sanno quando potranno tornare a lavorare, questo per fortuna non è il caso di Paolo Bonolis che sappiamo tornerà presto alla conduzione di “Avanti un altro” come ha anticipato sui social la moglie Sonia Bruganelli.

Paolo è stato recentemente colpito da un lutto nel programma, è morta Eliana, la storica sarta che lo ha assistito per anni dietro le quinte dello show. La notizia è stata comunicata sia da lui che dalla moglie, un momento di profondo sconforto per tutta la produzione.

Sonia Bruganelli, “Si lavora anche di domenica qui”

Come detto Sonia ieri ha condiviso nella sua pagina Instagram un video che ritrae il marito Paolo Bonolis seduto in sala di regia mentre controlla alcune riprese delle nuove puntate del suo programma “Avanti un altro”.

Lo show è slittato e la nuova messa in onda è prevista per lunedì 8 marzo, mentre nelle prossime settimane resta in onda con le repliche, che pur ottengono buoni dati di ascolto, “Caduta libera”, il gioco a premi condotto dal bravo Gerry Scotti. Quest’ultimo accompagnerà il pubblico a casa anche per tutto febbraio, visto che le nuove puntate si stanno registrando proprio in queste settimane.

“Avanti un altro” ricomincerà quindi l’8 marzo e continuerà fino ad inizio estate, poi ci sarà uno stop per i Campionati europei di calcio. Da metà agosto circa verranno trasmesse le puntate del game condotto da Paolo Bonolis e registrate prima dell’emergenza Covid.