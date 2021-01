Test psicologico visivo, trova l’intruso e scopri chi sei

Osservate l’immagine, qual è il primo animale che vedete comparire oltre alle pecore? La risposta al test indica la vostra personalità

I test visivi sono alcun dei rompicapo peggiori per chi decide di trascorrere un po’ di tempo per “staccare” il cervello dal lavoro, ma sono anche i migliori in termini di allenamento della mente, soprattutto l’emisfero destro grazie a cui ci orientiamo nello spazio, identifichiamo oggetti e riusciamo a sviluppare la nostra parte creativa.

Quello sinistro, invece, provvede a sviluppare il ragionamento logico, ad articolare un discorso, fare operazioni di calcolo e comprendere il linguaggio scritto e parlato.

Test visivo: cosa vedete di strano nell’immagine?

Ecco un nuovo rompicapo che sta impazzando nel web e che rivelerà la tua capacità di focalizzarti sui singoli dettagli visivi. In questa immagine che sta riscuotendo molto successo soprattutto su Facebook, sembra ci siano solo molte pecorelle che saltano la staccionata e si rincorrono nel prato, ma si cela anche un altro animale che non c’entra apparentemente nulla con loro.

Si tratta di un pulcino, hai solo un minuto per scovarlo. Tutto dipende dalla tua mente creativa di scindere i dettagli e poterti focalizzare sugli elementi che non compaiono in serie. Un’operazione in apparenza difficile ma che con un po’ di pratica può risultare molto gratificante e che ti permetterà di risolvere anche rebus molto più complicati di questo.

Soluzione: il pulcino si trova nella parte centrale dell’immagine, sul fianco della seconda pecorella partendo da destra. Piccolo e minuto, lo si riconosce per il piumaggio diverso rispetto al manto liscio delle pecore intorno a lui. Se ci sei riuscito ad intercettarlo ottimo lavoro, altrimenti ti aspettiamo per altri interessanti test visivi!