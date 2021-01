The Walking Dead si prepara al ritorno della decima stagione con sei episodi bonus. Nel futuro prevista altra stagione conclusiva per la serie di Frank Darabont.

Gli appassionati di The Walking Dead sono rimasti con il fiato sospeso. L’ultimo episodio della decima stagione non è stato è stato realizzato a causa del lockdown della scorsa primavera. Le riprese sono state interrotte gettando i fan nello sconforto. Per recuperare la situazione la produzione ha scelto di aggiungere 6 episodi bonus che andranno a completare la decima stagione. In questi giorni è stato diffuso il trailer del nuovo ritorno.

Sullo schermo andranno in scena le vicende dei sopravvissuti dopo la distruzione dei Sussurratori. Intanto dal passato riemergeranno traumi e tragedie. Il protagonista Rick Grimes è ormai scomparso da sei anni. Non è noto dove si trovi ed è proprio questo a motivare Daryl nella sua ostinata ricerca. Nessuna traccia dell’amico, dopo lo scoppio del ponte. L’unica certezza è che Rick non è morto anche se non si sa dove sia finito. Dopo l’esplosione si è salvato lo sceriffo grazie a Anne che lo ha trasportato in elicottero.

Daryl, interpretato da Norman Reedus, credeva che la ricerca del caro amico si sarebbe svolta senza intoppi. In lui forte è il desiderio di ricongiungersi con Rick e di comprendere che cosa sia davvero accaduto dopo il terribile incidente. Nei nuovi episodi Daryl insieme al suo alleato canino Dog, porterà avanti questa ricerca.

The Walking Dead: undicesima stagione chiude la saga

Nei sei episodi in arrivo di The Walking Dead appariranno nuovi personaggi. Finalmente gli spettatori potranno completare la decima stagione. La più lunga di tutta la saga.

Gli episodi saranno trasmessi il 1 marzo negli Usa su Fox. L’anno prossimo sarà la volta dell’undicesima stagione che chiuderà The Walking Dead per sempre.

Un totale di 24 episodi che verranno trasmessi nel 2022.