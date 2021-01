Un Posto al Sole anticipazioni 25 gennaio: Silvia incontra il suo aggressore. Dopo qualche settimana la Graziani si ritrova a faccia a faccia con uno dei due pericolosi uomini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Alex ha detto addio a Vittorio prima di partire per Madrid e ora il ragazzo si è ritrovato nuovamente single. Vorrebbe riconquistarla e ha intenzione di fare qualsiasi cosa per riuscirci, ma sarà davvero molto impegnato con la radio. Chiara Petrone, infatti, vorrebbe coinvolgerlo nei nuovi piani e lo mette con le spalle al muro così come ha fatto con Michele.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Silvia incontra il suo aggressore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Post

La tragica vicenda che ha visto Michele e Silvia uscirne traumatizzati, non è finita qui: Silvia si ritrova nuovamente faccia a faccia con il suo aggressore. Una volta tornata a casa, racconta tutto al marito e si mettono alla ricerca dell’uomo, decidendo di rivolgersi alla Polizia. Riusciranno a indentificare i criminali e mettere una volta e per tutte la parola fine a questa tragica esperienza che hanno vissuto?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Ilaria intanto ha fatto un passo indietro con Rossella ma ha intenzione di riconquistare la sua fiducia, parlando con lei e chiedendole scusa. Sarà sincera o si tratta di un tranello per avvicinarsi nuovamente a Patrizio dopo la loro avventura?