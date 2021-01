Uomini e Donne, scoppia la bomba in studio: “Ha la fidanzata fuori”. Oggi Roberta ha raccontato che Michele, il suo ex cavaliere, ha una persona ad aspettarlo a casa

A Uomini e Donne oggi è esplosa una bomba. Tutto è cominciato quando Roberta ha conosciuto un nuovo cavaliere che ha deciso di scendere le scale per provare a corteggiare la dama, nonostante i dieci anni di differenza. Lei in questo momento sta conoscendo Riccardo ed è da poco uscita da una frequentazione con Michele, che ha lasciato il programma la scorsa settimana.

Uomini e Donne, Roberta sgancia la bomba su Michele

Il nuovo cavaliere le ha detto di essere dispiaciuto per come sono finite le cose tra lei e Michele, e lei ha prontamente risposto che aveva investito molto in questa frequentazione mentre lui aveva una fidanzata ad aspettarlo a casa. Qui è calato il gelo perché nessuno lo sapeva, e lei ha raccontato che ha fatto le sue indagini e ha scoperto che Michele ha una fidanzata. In questo modo, effettivamente, i conti in questo modo sono tornati sia a Tina che a Gianni.

Una bomba che nessuno si sarebbe mai aspettato di veder esplodere: ora cosa succederà? Michele tornerà in studio per difendersi o lascerà correre quello che è stato detto da Roberta?