Vaccino con aborti: l’ultima dichiarazione sconcertante sul farmaco proveniente da un uomo di Chiesa.

In un tempo di caos come quello che interessa non solo l’Italia ma proprio a livello globale, il vaccino Covid-19 sembra l’unica soluzione per tornare alla tanto amata e sognata vita normale. Sebbene tanti attendano impazientemente il proprio “turno” per la somministrazione del vaccino e rispettivo richiamo, sono altrettanto numerosi i no-vax. Ovvero coloro i quali diffondono idee contrastanti sul vaccino, annunciandone di volta in volta la pericolosità delle dosi. Tra questi, per ultimo Don Francesco: parroco di Paduli, un paesino di quasi 4000 abitanti della provincia di Benevento. L’uomo ha impiegato lo strumento a disposizione, la messa domenicale, per diffondere il proprio pensiero. E tentare così di plasmare le coscienze dei compaesani.

Vaccino con aborti, dichiarazioni forti e replica del parroco

Proprio durante l’omelia, il parroco avrebbe esternato delle forti dichiarazioni sul vaccino Covid-19:“Pensate che questi che stanno inventando i vaccini lo fanno per il vostro bene? E pensate che dopo che vi hanno iniettato questa porcheria fatta anche con gli aborti non potete più morire?“. Parole forti che tuonano enormemente e che hanno avuto giustamente un forte impatto mediatico. Il parroco avrebbe poi tentato di salvare il salvabile, invocando un’incomprensione del suo messaggio e alludendo alla malafede di chi, ritagliando il suo discorso, non avrebbe colto il senso più ampio.

“Chi ha ritagliato questo pezzo ha omesso tutto il discorso precedente…Le medicine sono necessarie alla salute ma portano con se indubbie controindicazioni” lo sfogo del parroco dal profilo Facebook per mettere a tacere le chiacchiere che erano sorte a conseguenza delle sue esternazioni ritenute da molti inaccettabili.

Una comunità locale che si è infatti subito dichiarata inorridita dalla vicenda che si è verificata.