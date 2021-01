WhatsApp, come bloccare numeri sconosciuti e contatti non in rubrica

Su WhatsApp è possibile bloccare numeri sconosciuti e, più in generale, contatti che non abbiamo in rubrica che ci mandano messaggi

Praticamente tutti noi riceviamo in continuazione ogni giorno diversi messaggi su WhatsApp. Che noi possediamo un iPhone o uno smartphone Android, l’utilizzo di questa app di messaggistica istantanea è ormai diventata cosa comune per tantissime persone sia in Italia che in gran parte del resto del mondo. È normale dunque ricevere messaggi da utenti che conosciamo benissimo. A volte però capita che ci arrivino alcuni contenuti da gente di cui ignoriamo completamente la loro identità.

Si tratta di messaggi che posso essere fastidiosi, come nel caso delle spam, oppure addirittura pericolosi, come nel caso delle truffe. Attenzione quindi agli hacker, che puntano a rubarci i nostri dati o i nostri soldi. Insomma teniamo gli occhi aperti quando ci arrivano simili messaggi. E, proprio questo senso, potrebbe tornare utile bloccare numeri sconosciuti e contatti non in rubrica. Riuscire in questo intento è più semplice di quanto pensate.

WhatsApp, come bloccare i messaggi sconosciuti