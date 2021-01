WhatsApp, come silenziare le notifiche delle chat su iPhone e Android

Vediamo come silenziare le notifiche delle chat di WhatsApp su iPhone e smartphone con sistema operativo Android

Le notifiche di WhatsApp sono croce e delizia per milioni di utenti in tutto il mondo. Chiunque abbia l’app di messaggistica istantanea sa bene quante volte il proprio smartphone gli suoni tutti i giorni per avvertirlo di nuovi messaggi da parte di amici, parenti, conoscenti e partner. Ormai tutti ci abbiamo fatto l’abitudine e siamo ben consci del fatto che in pochi possano fare a meno di questa applicazione. Si tratta di una piattaforma che ci tiene connessi in tempo reale con tantissime persone che magari si trovano in angoli del pianeta molto distanti da noi.

Insomma non stiamo raccontando niente di nuovo quanto all’utilità di questo mezzo. Allo stesso tempo, però, non possiamo nemmeno nascondere lo stress che in alcune occasioni finiscano per creare questi avvisi. Ebbene se state cercando un modo per silenziare le notifiche delle chat di WhatsApp su iPhone e Android, sappiate che siete nell’articolo giusto. La procedura è molto facile.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, aggiornamenti in arrivo: tutte le novità per il 2021

WhatsApp, come zittire le conversazioni su iPhone e Android