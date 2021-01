Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 26 Gennaio

Accadde oggi. Il 26 Gennaio è il 26° giorno del calendario gregoriano. Mancano 339 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 26 Gennaio si festeggiano i Santi Timoteo e Tito, vescovi e collaboratori di San Paolo. In India si celebra il Giorno della Repubblica. E’ anche l’Australia day, in cui si ricorda lo sbarco della First Fleet nella Baia di Sydney.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1917 – Giuseppe Ungaretti compone la poesia “Mattina”

1924 – San Pietroburgo, viene ribattezzata Leningrado

1925 – Nasce l’attore Paul Newman

1935 – Nasce lo scrittore e giornalista Corrado Augias

1955 – Nasce il chitarrista Eddie van Halen

1961 – Nasce il comico Daniele Luttazzi

1963 – Nasce l’allenatore di calcio José Mourinho

1970 – Nasce la winsurfer Alessandra Sensini

1983 – Viene pubblicato Lotus 1-2-3

1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley

1988 – Il musical Il Fantasma dell’Opera debutta per la prima volta a Broadway

1992 – Boris Yeltsin dichiara che la Russia non terrà più le sue armi nucleari puntate sulle città statunitensi

1992 – Inizio del processo contro il pugile Mike Tyson per aver stuprato nel 1991 una concorrente a Miss Black America

1994 – Un uomo spara due colpi a salve contro Carlo, Principe del Galles mentre è in visita in Australia

1994 – Silvio Berlusconi annuncia la sua “Discesa in campo” in politica

1998 – Bill Clinton nega in TV di avere avuto relazioni sessuali con Monica Lewinsky

2005 – Condoleezza Rice è dichiarata Segretario di Stato degli Stati Uniti: prima donna afroamericana a detenere tale carica

2020 – Muore il campione di pallacanestro Kobe Bryant in un incidente aereo insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone