Farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip venerdì e sarà ufficialmente una nuova concorrente. Scopriamo qualcosa in più su Alda D’Eusanio: chi è e cosa ha fatto

A poco più di un mese dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Fissata ufficialmente la data della finale che Alfonso Signorini ha comunicato nel corso della scorsa puntata ai partecipanti: il programma terminerà il 1 marzo. Pur essendo in dirittura d’arrivo venerdì 29 gennaio entrerà nella casa una nuova vip, che sarà a tutti gli effetti una nuova concorrente. Si tratta della giornalista e opinionista televisiva Alda D’Eusanio, pronta a movimentare le dinamiche interne del reality. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale.

Chi è e cosa ha fatto Alda D’Eusanio

Pur essendo una donna molto riservata qualcosa della sua vita privata si conosce. Nel 1983 Alda D’Eusanio sposò il giornalista Gianni Statera del quale rimase vedova sedici anni più tardi. Un dolore straziante che l’ha portata ad affrontare il periodo più brutto della sua vita. La donna smise di mangiare e bere, arrivando a un peso critico. A salvarla è stata il suo pappagallo Giorgio, come lei stessa ha raccontato. “L’ho visto in un negozio, un pappagallo tutto piume e ossa che pativa un lutto e non mangiava più” . Inevitabile il collegamento di Alda alla sua situazione, ed è proprio a lui che si è aggrappata in quel momento. “L’ho portato a casa. A lui piace molto la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare”. Da allora sono inseparabili e il pubblico è curioso di sapere se con lei entrerà anche Giorgio all’interno della casa del Grande Fratello.

Giornalista professionista, autrice e conduttrice di programmi televisivi come “Al posto tuo“, “Ricomincio da qui” e “Ci vediamo domenica“, negli ultimi anni è apparsa in noti programmi di approfondimento e intrattenimento come opinionista. Da “Matrix Chiambretti” a “Live Non è la D’Urso“.

Per la prima volta parteciperà come concorrente a un reality, seppur a distanza di così poco tempo dalla conclusione. Come reagiranno i concorrenti alla sua entrata?