Alena Seredova condivide sui social un dolce scatto dalla sua casa di Torino. La showgirl è mamma di tre splendidi bimbi.

Sono tantissimi gli scatti della bella famiglia che Alena Seredova condivide con i suoi 580 mila follower. La showgirl è mamma di due maschietti, Lous Thomas e David Lee, avuti dalla relazione con Gigi Buffon. La storia tra i due terminò per via del liaison del portiere con Ilaria d’Amico.

Dopo un periodo buio, Alena ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi. La coppia nel maggio del 2020 ha dato alla luce alla figlia Vivienne Charlotte. La Seredova pubblica sui social molti scatti della bambina. Oggi la modella ha condiviso la porta della camera dei bimbi con il cartello di non disturbare in quanto ci sono riposini in corso.

Alena Seredova: felice come noi mai

L’immagine arriva dalla casa di Torino di Alena Seredova. Lo scatto va a corredare l’album familiare in cui la Seredova ha trasformato il suo feed. Dai vestitini, agli scatti sulla neve, Alena documenta le tappe dei suoi piccoli sul social.

“Sono fortunata perchè siamo come un puzzle, entriamo perfettamente in sintonia sono molto contenta”, le parole della showgirl su Instagram.

Dalle foto emerge come sia felice in questi attimi di gioia domestica. Una serenità ritrovata in questi mesi dopo i momenti difficili vissuti a novembre scorso. All’epoca la showgirl era risultata positiva al covid. Pertanto si era dovuta allontanare dai figli. La notizia era stata comunicata dai lei stessa su Instagram dove aveva aggiornato i fan preoccupati sulle sue condizioni di salute. La Seredova è guarita potendo così tornare a riabbracciare i suoi piccoli. I follower apprezzano molto il lato sensibile e naturale di Alena.

E’ proprio la sua genuinità, oltre che alla sua bellezza, ad aver conquistato il pubblico. 42 anni, il suo fascino è rimasto invariato.