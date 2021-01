Alessia Marcuzzi, intimo e camicia sbottonata, il paradiso è qui – Foto

Alessia Marcuzzi ci dà la buonanotte con uno scatto super sexy direttamente dal bagno di casa sua, è un tripudio di applausi

Alessia Marcuzzi non ha rivali. Qualsiasi cosa faccia la bella presentatrice basta poco e diviene virale. Lei piace e anche tanto al suo pubblico televisivo ma anche e soprattutto a quello web. La moglie di Paolo Calabresi può contare sull’appoggio di ben 5 milioni di follower che la seguono, certa che l’ammirano e la sostengono.

Oggi Alessia è impegnata alla conduzione de Le Iene e così ogni settimana la vediamo in tv al fianco di Nicola Savino. A marzo ricomincia L’Isola dei famosi e la conduttrice poteva essere al timone del reality show di Canale 5, ma nell’ultima edizione aveva abbandonato la nave e dopo la pausa a causa della pandemia si ritorna con Ilary Blasi che come lei ha calcato per tantissimi anni il palco de Le Iene.

Il motivo di questa scelta Alessia non lo ha spiegato ma sappiamo di certo che sarà stato ponderato e per ora tutti i suoi fan se la godono in tutta la sua bellezza e simpatia al timone del programma di Italia 1.

Alessia Marcuzzi, una buonanotte sexy dal bagno

E per chi la tv non basta ci sono sempre i social che rincarano la dose e concedono una botta di entusiasmo come è accaduto con la foto pubblicata ieri sera.

Una vera chicca che Alessia Marcuzzi ha condiviso con tutti i suoi fan. È sera, forse la conduttrice sta per andare a dormire ma si vede bene, si sente molto figa, e allora decide di scattare in bagno una foto che in pochissimo tempo è assalita dai fan. In sole cinque ore oltre 22 mila like e una carrellata infinita di commenti con chi le chiede di tornare al GF Vip perché di Signorini non se ne può più.

Alessia è in intimo nero con di sopra solo una camicetta tutta sbottonata a quadroni, gialli e neri. È seduta sulla vasca e mette a cavalcioni le gambe. Non fa nient’altro ma il risultato è pazzesco. L’intimo è basic, ma poco conta, l’ex di Francesco Facchinetti toglie fuori tutta la sua sensualità e lo dice apertamente.

“Stasera mi sento un po’ faiga e non potevo risparmiarmi😂😂😂”. E come darle torto, è un condensato di bellezza e sensualità ineguagliabile.