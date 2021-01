Amici, lite furiosa tra Arisa e Rudy Zerbi. Ecco cosa ha chiesto la cantante a Maria

Arisa, dopo la lite con Rudy Zerbi in diretta ad Amici, si rivolge a Maria De Filippi: “Licenziami, non sto scherzando”

Si sente parlare spesso della goccia che fa traboccare il vaso e che poi fa uscire tutta l’acqua. Ecco, è ciò che è accaduto ieri tra Arisa e Rudy Zerbi nella puntata pomeridiana di Amici che proprio non riescono a trovare un punto di compromesso in questa edizione del programma.

Dopo la discussione che hanno avuto sabato 23 gennaio per Arianna Gianfelici, ieri invece si sono scontrati per Raffaele, l’allievo di Arisa che si è esibito sul brano “Emozioni” di Lucio Battisti. Dopo l’esibizione di Raffaele, la maestra gli ha restituito la maglia, ma il giudizio non è andato già a Zerbi che lo ha criticato pesantemente.

La reazione di Arisa dopo il battibecco con Zerbi e la Pettinelli

“E’ un’assegnazione sbagliata perché lui non può che cantare in questo modo stucchevole. Lui l’ha cantata a modo suo che a me non piace, ma che non può cantare questa canzone”, dice Zerbi. “Io di litigare con questo non ho proprio voglia”, gli urla in faccia Arisa. Anche Anna Pettinelli si schiera con Rudy, mandando su tutte le furie la cantante che poco dopo chiama in causa Maria De Filippi.

Stanca di discutere sia con Rudy Zerbi che con Anna Pettinelli, Arisa si rivolge direttamente a Maria De Filippi con una richiesta davvero accorata, frutto di frustrazione e dissenso: “Licenziami. Non sto scherzando. È proprio una rottura”. L’affermazione però suscita subito le risate fragorose della padrona di casa che assiste ancora una volta al battibecco in studio.

“Io non penso che i miei sono i peggiori di tutti. Io ho due facce: una buona e una cattiva. Secondo me c’è un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare”, sbotta Arisa rivolgendo un appello al collega Zerbi che non giudichi più negativamente i suoi allievi quando per lei invece vanno bene.