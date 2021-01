La cantante Anna Tatangelo esce finalmente allo scoperto e si pronuncia sul suo nuovo amore, scopriamo chi è.

La cantante di origini laziali ha finalmente svelato l’identità della sua nuova fiamma. Dopo molte settimane fatte di silenzi, in attesa della sua confessione, pare che alcuni sospetti e poi le ultime novità abbiano proprio a che fare con la presenza di un altro uomo nella sua vita. L’amore dunque tornerebbe a brillare negli occhi di Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo: il silenzio in amore è stato scalfito

Con molta probabilità il suo essere cauta, evitando di esporsi con una totale rivelazione, pare che poggi le sue basi sulle forti criticità venutesi a creare dopo la fine della sua storia passata. Un’infinità di voci è stoicamente piombata su quelle che erano, o dovevano essere, le dinamiche della sua relazione, finita lo scorso anno, con il cantante napoletano Gigi D’Alessio.

Pare inoltre che l’amabile ed ancora sconosciuta new entry possa stavolta non appartenere all’universo musicale di Anna. A scandagliare la curiosità dei fan della cantante negli ultimi giorni è stato proprio il suo modo di essere stranamente silenziosa, a tal punto da far pensare che stia cercando con tutte le sue forze di mantenere un segreto.

Le ultime novità sull’argomento però giungono tutte assieme. Grazie ad un sondaggio messo appunto da Investigatore Social e condiviso tramite le storie di Instagram, è sfuggito un pettegolezzo molto interessante: “Si dice che sia qualcosa con un facoltoso uomo a Napoli, ma super riservato…“.