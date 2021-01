La Mosetti condivide altri video mentre fa balletti sexy in mise sensuali su Tik Tok, la showgirl fa impazzire il web

Antonella Mosetti ormai è una Tik Toker professionista, condivide tantissimi video in cui palla interpretando le varie canzoni del social. Ovviamente balla rigorosamente con mise sexy che mostrano il lato A e B. Non si mostra però sono nei video, la Mosetti anche nelle stories fa vedere il suo corpo perfetto con indosso lingerie provocante e sexy.

Antonella Mosetti tra le showgirl più sexy di sempre e anche oggi non delude

La Mosetti sempre più bella, gli anni per lei non passano è sempre magnifica con un fisico mozzafiato. I suoi follower la amano e le dedicano messaggi bellissimi “I più sinceri complimenti di cuore sempre stupenda”, “Sempre brava e bellissima”. Tuttavia però non mancano anche le critiche e sono pesanti, c’è chi scrive:”La facciamo una colletta per far curare questa povera malata di mente?”. Parole sicuramente che non sono accolte bene dalla Mosetti, ma purtroppo sui social c’è sempre chi critica e chi invece apprezza.

La bella Mosetti condivide anche i video ricordo di quando era più giovane e lavorava in televisione, al Bagaglino e anche a Quelli che il calcio. Anche sotto a questi post non mancano i commenti negativi di chi scrive:”Nel frattempo sono passati 20 anni fattene una ragione e vestiti va”. Insomma il web ha decisamente opinioni contrastanti sulla Mosetti chi la ama e chi la odia. Di lei si critica il fatto che sia troppo rifatta, sempre nuda e che fa video non adatti alla sua età.

Il problema non sono i video ma forse la quantità, ogni post è ormai un video Tik Tok, un pò esagerato. E quasi tutti con sguardi ammiccanti e in mise sensuali, si possono fare video anche senza mettere in mostra lato A e B. Evidentemente però la Mosetti ha proprio voglia di mettersi in mostra.