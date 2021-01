Antonella Mosetti pronta per l’allenamento, l’outfit è da brividi. Che fisico – FOTO

Antonella Mosetti si mostra in tenuta sportiva, pronta per iniziare la propria sessione di allenamento. Il fisico sembra quello di una ventenne

Non teme rivali la bellezza di Antonella Mosetti, che continua a sfornare foto entusiasmanti per i followers che la seguono su Instagram. L’ultima è di pochi minuti fa: la showgirl, in tenuta sportiva, mostra orgogliosa il proprio outfit. Le sneakers rosse e la felpa color grigio accompagnano il leggings nero, esaltando il fisico slanciato e tonico dell’ex letterina di “Non è la Rai”. L’acconciatura dei capelli, raccolti in una coda, sembra far presagire un’imminente sessione di workout. Gli utenti sono estasiati dalla visione della loro beniamina. “Semplicemente pazzesca“, “Sei bellissima Antonella“, scrivono nei commenti.

