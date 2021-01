Bianca Guaccero: la verità sulla fine del matrimonio e la nascita della figlia

Bianca Guaccero e Dario Acoccella si sono separati, perché? Cosa sappiamo della figlia nata dalla loro relazione? Ecco alcune curiosità

Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla meglio grazie alla conduzione di Detto fatto, programma pomeridiano in onda su Rai2, ma cosa sappiamo di Bianca Guaccero, la conduttrice quarantenne pugliese? Arrivano alcuni retroscena del suo matrimonio, perché è finito? Qual è il rapporto con sua figlia? Ha un nuovo compagno? Scopriamo insieme alcune curiosità.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero e il suo stile inconfondibile: bellezza splendente – FOTO

Bianca Guaccero: l’amore per sua figlia e l’addio al marito

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero mostra le gambe su Instagram: nulla di più spettacolare! – FOTO

Ha sempre cercato di lasciare lontano dai riflettori la sua vita privata, infatti solo qualche volta abbiamo sentito parlare Bianca Guaccero della sua famiglia. La donna si è sposata nel 2013 con il regista Dario Acocella e dalla loro storia d’amore è nata la figlia Alice che oggi ha sette anni. Le loro nozze sono state sensazionali in un posto afrodisiaco, infatti i due hanno incoronato la loro storia in spiaggia in compagnia dei loro cari. Ma si sa, anche le cose belle a volte finiscono e così è successo per il loro matrimonio. Nel 2017 la conduttrice e il regista hanno deciso di divorziare, la piccola Alice aveva solo tre anni. Non si conoscono bene i motivi della loro separazione, anche se Bianca Guaccero ha ammesso in varie occasioni di aver vissuto un momento davvero terribile, segnato da una sofferenza con la quale non aveva fatto i conti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Oggi Bianca non ha occhi che per sua figlia, alla quale dedica tutto l’amore del mondo. Dopo momenti di debolezza, è rinata insieme alla sua piccola Alice.