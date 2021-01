Un operaio di 44 anni è morto ieri in provincia di Brescia dopo essere stato travolto da un cumulo di sabbia e ghiaia mentre lavorava in una cava.

Un gravissimo incidente sul lavoro si è consumato nel pomeriggio di ieri in una cava di Virle Treponti, frazione di Rezzato (Brescia). Un operaio di 44 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana di sabbia e ghiaia mentre stava lavorando con l’escavatore. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi che hanno assistito alla scena e chiamato subito i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che non hanno potuto far nulla per l’operaio.

Un operaio è morto ieri pomeriggio, lunedì 25 gennaio, in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto alla cava degli Eredi Ventura a Virle Treponti, frazione del comune di Rezzato, in provincia di Brescia. La vittima è Diego Vono, operaio 44enne di Rezzato. Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today, il 44enne stava movimentando l’escavatore, quando improvvisamente un cumulo di sabbia e ghiaia lo ha travolto ricoprendo quasi per intero il macchinario. I colleghi accortisi dell’accaduto hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno scavato tra il cumulo ed estratto il corpo dell’operaio affidandolo ai medici, i quali non hanno potuto far altro che costatare il decesso, sopraggiunto per soffocamento.

Intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici per la sicurezza del lavoro Ats che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita all’operaio.

La notizia ha sconvolto la comunità locale che si è stretta al dolore della famiglia della vittima che lascia la moglie e quattro figli.