Crolla il solaio di un capannone in costruzione: tragico bilancio

Questa mattina, in provincia di Brindisi, un uomo ha perso la vita e quattro operai sono rimasti dopo il crollo di un solaio di un capannone in costruzione.

Un morto e quattro feriti, questo il bilancio del grave incidente consumatosi questa mattina a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Stando a quanto ricostruito le vittime sarebbero state colpite dal crollo di un solaio di un capannone in costruzione di una concessionaria in contrada Ajeni. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni operai riusciti a mettersi in salvo, sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. A perdere la vita il titolare della ditta che si stava occupando dei lavori.

Tragedia questa mattina, martedì 26 gennaio, a San Michele Salentino, comune in provincia di Brindisi, dove il solaio di un capannone in costruzione è crollato. Nel crollo quattro operai di una ditta sono rimasti feriti, mentre un uomo ha perso la vita. La vittima è Franco Mastrovito, 49enne di Ostuni titolare dell’azienda che stava svolgendo i lavori presso la concessionaria Autopro, in contrada Ajeni. Secondo le prime informazioni, riporta Fanpage, i cinque sarebbero rimasti sotto le macerie insieme ad altri operai che, però, sono riusciti a mettersi in salvo facendo scattare l’allarme.

Presso la concessionaria sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno scavato tra le macerie ed hanno estratto i corpi dei cinque affidandoli al personale medico. I soccorsi non hanno potuto far nulla per Mastrovito, mentre hanno trasportato d’urgenza i quattro feriti presso l’ospedale Perrino di Brindisi. I feriti, spiega Fanpage, non è chiaro se fossero dei dipendenti della ditta della vittima o di un’altra che stava effettuando lavori nel cantiere

Intervenuti, per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni ed i tecnici dello Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) di Brindisi. Gli inquirenti adesso dovranno risalire alle cause che hanno provocato il crollo del solaio.