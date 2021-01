Il cane che dà la benedizione ai fedeli: il curioso VIDEO è virale

Un cane dà la propria benedizione ai fedeli che escono da un luogo sacro: due video incredibili che in pochi giorni sono diventati subito virali

In alcuni Paesi asiatici accade davvero che un cane dia la propria benedizione ai fedeli. È proprio quello che è successo in India dove un cane all’uscita di un tempio ha benedetto i fedeli con la sua zampetta. Circolano infatti sui social, per la precisione su Facebook, due video girati da un fedele indiano all’uscita del tempio Siddhivinayak di Siddhatek nella provincia dell’India chiamata Maharashtra. Nella prima clip il cane sta seduto su una colonna fuori dal tempio sacro per gli indù e a ogni persona che passa porge la sua zampa. Nessuno ha pensato di cacciare l’animale dal luogo di culto, come probabilmente sarebbe successo nel mondo occidentale, ma tutti rispondono al suo “saluto” porgendo una mano.

Il cane che dà la benedizione ai fedeli del tempio – Video

Nel secondo video invece un’ altra persona, sempre all’uscita del tempio decide, di fare un inchino devoto al cagnolino, che di tutta risposta gli mette una zampa sulla testa, proprio per fargli la sua “benedizione”. Le immagini sono diventate virali in poco tempo su Facebook e sugli altri social network attirando migliaia di commenti divertiti e tanti like. C’è anche chi chiama il cagnolino color panna con aggettivi carini come “Good boy”. Colpisce molto il fatto che la gente del posto non si sia affatto scandalizzata dalla presenza dell’amico a quattro zampe ma anzi abbia mostrato riverenza e si sia divertita molto.

Ci sono posti nel mondo in cui gli animali sono sacri e l’India è uno di questi in cui si considera anche un cagnolino alla stregua dell’essere umano. Una creatura da difendere e che in questo caso ha anche divertito parecchio le persone che si sono trovate davanti la sua dolce zampa “benedetta”.