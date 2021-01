Carlo Conti e la sua famiglia: in passato due strazi che non si dimenticano

Carlo Conti, il noto presentatore da sempre riservato sulla vita privata, porta con sé due strazi che non si dimenticano.

Carlo Conti ad oggi è uno dei più noti presentatori TV. Amatissimo dal suo pubblico, è riuscito dopo una lunga e performante gavetta a portare avanti una ricca carriera costellata di successi. Il suo profilo social svela alcuni momenti di vita quotidiana, si destreggia tra impegni lavorativi in RAI e la vita di un papà alle prese con le peripezie del piccolo Matteo. A quel figlio tanto amato, il presentatore dedica tutte le sue energie: proprio due giorni fa postava una foto che lo immortalava durante un momento ludico – si tratta del famoso Subbuteo – insieme a Matteo. Carlo Conti è molto legato alla famiglia che si è venuto a creare con amore e devozione e sopperire a quella famiglia d’origine che forse gli è stata strappata precocemente.

Carlo Conti, gli aspetti nascosti della sua vita privata

Carlo Conti entra nelle case degli italiani e li accompagna anche nei momenti più duri come la pandemia. Tuttavia, la sua positività al Covid-19 nei mesi scorsi durante la trasmissione Tale&Quale ha gettato nello sconforto il pubblico. Affrontato il virus una volta per tutte, il presentatore è comunque grato – come si legge su Instagram – di aver avuto nel 2020 la possibilità di stare più tempo con la moglie Francesca e con il loro figlio. Da sempre riservato sulla vita privata, non tutti sanno che il noto presentatore ha perso il padre – Giuseppe – quando ancora aveva un anno e pochi mesi a causa di un tumore ai polmoni che l’ha portato via troppo presto. Un dolore che il presentatore porterà sempre con sé. Ma non è l’unica tragedia a colpire la sua famiglia, nel 2002 infatti perde anche la madre Lolette, morta d’infarto.

Un’infanzia difficile per Conti da cui comunque ha tratto la forza per diventare quello che è oggi: un professionista super amato dal suo pubblico, un padre presente ed un marito premuroso.