Cecilia Capriotti ti fa venire il mal di testa: un fisico esemplare. Speciale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, a distanza di due settimane, torna sui social con uno scatto da togliere il fiato

Cecilia Capriotti è stata una delle concorrenti di questo Grande Fratello Vip. Entrata il 18 dicembre nella casa più spiata d’Italia, si è fatta prontamente apprezzare per il suo carattere prorompente. La concorrente nella casa ha legato tantissimo con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che già conosceva un po’ fuori dal reality. Ha proseguito questo percorso insieme a loro, e sono stati proprio loro due ad accompagnarla alla porta quando è uscita due settimane fa.

Cecilia Capriotti ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Cecilia, purtroppo, ha cominciato a perdere consensi dopo la lite con Maria Teresa Ruta. È stata proprio la sua rabbia per la nomination a far crollare la concorrente veterana, che il giorno dopo ha avuto un crollo emotivo. I telespettatori, evidentemente, non se la sono sentita di perdonargliela e l’hanno eliminata, rispedendola a casa solo dopo qualche giorno.

Sui social però ha conquistato tutti, gli scatti che pubblica tolgono semplicemente il fiato. Record di likes per ogni foto che pubblica, come l’ultima che è stata scattata proprio nello studio del reality ieri sera in occasione della puntata.