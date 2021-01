Che Dio ci aiuti, Monica ama Nico o Emiliano? Un post su Instagram potrebbe rivelarlo

Che Dio ci Aiuti, difficile scelta per Monica. Il suo cuore appartiene a Nico o ad Emiliano? Un post su Instagram potrebbe rivelarlo.

Di chi è davvero innamorata Monica? Per i fan di Che Dio ci aiuti, la risposta a questa domanda è ormai diventata una priorità. Il personaggio interpretato da Diana Del Bufalo è davvero molto amato ed i telespettatori non aspettano altro che vederlo realizzarsi, in ambito lavorativo ma anche – e soprattutto – in campo affettivo. Nelle ultime puntate della serie, Monica si è riavvicinata a Nico che le è stato accanto in un momento difficile della sua vita, ma il ragazzo è ancora troppo preso da Ginevra e Monica capisce che anche per lei è giunta l’ora di andare avanti.

Che Dio ci Aiuti 6, il post di Pierpaolo Spollon sulla scelta di “Monica”

“In questa foto Diana è più vicina a me. Vorrà dire qualcosa?”: così Pierpaolo Spollon, che nella serie interpreta il medico Emiliano Stiffi, insinua la pulce nell’orecchio dei suoi fan. Nella puntata di Che Dio ci aiuti del prossimo giovedì prossimo Emiliano e Monica saranno protagonisti di un piccolo malinteso. La ragazza, desiderosa di iniziare un percorso di psicoterapia, si rivolgerà ad Emiliano, ma il medico fraintenderà, credendo che lei gli stia proponendo un appuntamento. Il malinteso genererà un forte turbamento nella ragazza, che contestualmente si avvicinerà ad Erasmo.

Insomma, Monica ha davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di rapporti sentimentali e, forse per questo, sembra sempre più confusa. Nonostante molti fan la rivogliano insieme a Nico, ancora poco si sa del suo futuro nella serie. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per saperne di più.