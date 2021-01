Chiara Ferragni e i jeans Zara: è già Primavera 2021

Dopo aver visto la tuta sporty chic indossata dalla sorella in una cena di famiglia, ecco che anche Chiara Ferragni ci mostra il suo acquisto Zara, un paio di jeans dell’Inverno 2021 che già fanno respirare aria di primavera.

Un look candy che preannuncia la prossima stagione, quello indossato da Chiara Ferragni. Per restare in linea con le tendenze della moda Inverno 2021, non possono mancarci gli ultimi jeans Zara che la nostra bellissima influencer ha sfoggiato sul suo profilo Instagram.

Un pantalone in denim low-cost che possiamo abbinare divertendoci con i colori, come ha fatto Chiara, realizzando un outfit glamour e vivace che ci trasporta a colpo d’occhio lontani dal freddo di questi ultimi giorni.

Taglio sartoriale baggy, cioè leggermente a sacchetto, con le arricciature in vita che creano un gioco ondulato di denim, lavaggio blu, e gamba leggermente abbondante che può essere abbellita con un risvolto dell’orlo, come quello che vediamo ai piedi di Chiara. E si sa, lo stile della Ferragnez fa subito tendenza!

Comodi nel loro taglio morbido e largo, versatili e decisamente accessibili: i “Buggy Button Jeans” di Chiara Ferragni sono infatti a meno di 30€.

Dunque perché non osservarli meglio e andarli subito ad acciuffare nel punto vendita Zara più vicino?

I jeans Zara di Chiara Ferragni

Come stiamo avendo modo di vedere nei profili delle nostre icone di stile preferite, i colori della Primavera 2021 saranno nientemeno che tonalità candy e pastello. Ed ecco che per imitare il look proposto dalla nostra bionda imprenditrice digitale avremo bisogno di riempire il guardaroba con le nuove sfumature in voga, proiettandoci con la mente nella stagione primaverile che tutte stiamo impazientemente aspettando.

Chiara Ferragni è sempre al passo con i tempi e non le mancano i capi che rispettano la palette delle tendenze Primavera 2021. Ai nostri romantici jeans Zara dell’Inverno 2021 ha abbinato infatti un mini cardigan rosa pastello, decorato dalle trecce della lana e una borsetta firmata Prada, total pink.

Un outfit decisamente dolce e all’insegna del bon ton, che dimostra anche come le tonalità pastello della prossima stagione si adattino perfettamente ad un capo in denim.

In fin dei conti, i jeans sono quell’indumento che piace e tutti, accompagna ogni momento dell’anno e si reinventa in tutte le possibili varianti: dal pantalone, alla camicia, alla gonna, all’abito, al giacchettino delle mezze stagioni.

E, per chiunque osi pensare che un jeans scuro è più facilmente abbinabile rispetto a quello indossato dalla Ferragnez, Zara nel suo catalogo online Autunno – Inverno 2020 propone questo modello baggy in oltre 8 colori, dal blu scuro, al melanzana e persino kaki o lilla. Insomma, il brand spagnolo accontenta proprio tutte. C’è da sbizzarrirsi!