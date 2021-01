Seguite su Instagram Claudia Ruggeri? Ancora no? Correte a farlo perché le sue foto sono da capogiro, specialmente l’ultima

Su Instagram non si ferma più e il web esplode per lei. Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, showgirl e ballerina, cognata di Paolo Bonolis, che dopo essersi fatta conoscere dal pubblico italiano con Ciao Darwin, Avanti un altro o Domenica In, oggi sta per diventare un’influencer molto seguita. Le sue foto lasciano spazio alle fantasie più contorte, le sue forme piombano sugli schermi dei cellulari e i fan non riescono a fare a meno di ammirarla. Una bomba in esplosione.

Claudia Ruggeri: lo porta il reggiseno nell’ultima foto?

Ha raggiunto un milione di follower ed ora ogni occasione è buona per pubblicare foto osé su Instagram. Claudia Ruggeri è un fiume in piena con i suoi post: dal tempo libero al lavoro, dalla famiglia all’amicizia. Da sola o in compagnia, senza veli o con vestiti sensazionali. Sexy, provocante e anche elegante. Alla showgirl romana non manca proprio nulla, anzi eccede vista la sua ultima foto in cui il reggiseno non riesce a contenere così tanta bellezza. Guardare per credere!

Un giacchetto nero la copre dal freddo, ma sotto cosa indossa? Sembrerebbe nulla, solo un reggiseno a coprirle il suo lato A che esplode da ogni parte. Il décolleté della modella fa invidia al mondo.

La Ruggeri ruggisce ai suoi fan in tutto il suo splendore, intanto gli studi Mediaset sono diventati la sua seconda casa, cosa starà combinando?