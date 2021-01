Clizia Incorvaia, serie di FOTO e di pose che ti mandano al manicomio

Clizia Incorvaia pubblica un collage di immagini in cui si mostra bellissima. Con il post condivide con i fan il lancio della nuova linea di moda.

La passione per la moda di Clizia Incorvaia era già nota ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Concorrente della casa più spiata d’Italia nella scorsa edizione, la modella porta avanti la carriera da influencer. Sono ben 588 mila follower a seguirla ogni giorno.

A catturare l’attenzione sono i tanti scatti in cui mostra la sua bellezza. Bionda, occhi profondi celesti e fisico mozzafiato. Al centro del gossip quest’estate, a seguito della relazione con Paolo Ciavarro conosciuto nella casa del GF Vip, Clizia ritorna a far parlare di sé.

L’influencer siciliana ha lanciato una nuova linea di abbigliamento. 40 anni, Clizia ha deciso di condividere con i suoi fan il grande traguardo. E per farlo ha scelto un collage di foto che mette in evidenza tutta la sua bellezza. Un mix di quattro scatti in cu,i su una sedia, si mostra in diverse pose. Con lei uno dei nuovi modelli della sua collezione. Un sandalo color cipria in perfetto abbinamento con l’outfit che indossa. Pantaloni di pelle e maglione col nude. Anche lo sfondo richiama questi colori creando un’atmosfera vintage.

Clizia Incorvaia: il suo Paolo la sostiene nel nuovo progetto

Per il suo brand l’influencer ha scelto il nome “Clizia World”. Per ora la Incorvaia ha prodotto pochi modelli offerti a prezzi accessibili. 7 capi di abbigliamento seguiti da 6 modelli di scarpe e gioielli e accessori. Il compagno Paolo la sostiene da sempre in questo percorso. I suo follower sono felicissimi per questa novità e commentano entusiasti sotto la foto posta da Clizia. Nelle storie racconta quanto sia importante per lei questa giornata. Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, il progetto potrà andare online tra pochi mesi. Tutto dipenderà dall’evolversi della situazione di emergenza sanitaria.

Intanto le follower attendo speranzose il momento in cui potranno indossare i capi firmati dall’influencer.