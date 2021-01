Costanza Caracciolo. Il selfie ad occhi chiusi: “Amo questo scatto perchè…” – FOTO

Costanza Caracciolo, bellissima su Instagram, pubblica una foto in cui mostra la bellezza del suo volto in un selfie. Lo scatto ha un significato particolare

Correva l’anno 2008 e si affacciava per la prima volta sul piccolo schermo una giovanissima ragazza bionda che avrebbe fatto breccia da lì a poco nel cuore di tutti gli italiani. Stiamo parlando di Costanza Caracciolo che s’impose come vincitrice del programma Veline insieme alla sua controparte mora, Federica Nargi. Le due ragazze sono diventate amiche inseparabili oltre che ottime colleghe di lavoro; hanno partecipato al programma Striscia la Notizia per ben quattro edizioni, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012.

Solo traguardi stellari per Costanza da quel momento. Ha partecipato a svariati show televisivi, è una modella molto richiesta e attiva, ha incrementato la sua esperienza come stilista. E poi l’amore, quello vero. E’ riuscita a conquistare il cuore di uno dei playboy più scapestrati d’Italia, l’ex calciatore Christian Vieri.

I due si sono sposati il 18 marzo 2019 e hanno avuto due splendide bambine: Stella e Isabel.

Costanza Caracciolo: lo scatto speciale

Molto attiva sui social, la Caracciolo è seguita da oltre 1,3 milioni di fan. Aggiorna periodicamente il suo profilo pubblicando scatti divertenti, a volte sensuali, spesso di vita quotidiana offrendoci uno spiraglio nella sua vita di tutti i giorni.

Oggi la ritroviamo in una versione molto dolce e serena. Pubblica un selfie in primissimo piano. Gli occhi sono chiusi, ha poco trucco, molto leggero, che le sottolinea i lineamenti perfetti. Accenna un timido sorriso e scrive in didascalia: “Amo questo scatto perché Stellina mi stava facendo una carezza, dopo avermi osservata a lungo farmi i capelli.“

Stella, la primogenita avuta con Christian Vieri, è nata nel 2018. Isabel, invece, è venuta alla luce nel corso della prima quarantena, il 25 marzo 2020. Ha portato tanta luce a casa Vieri-Caracciolo in un momento così oscuro per tutta la popolazione mondiale.

Molto gelosi della loro vita privata, l’ex calciatore e la showgirl tengono molto a preservare le loro bambine. Di comune accordo, infatti, non mostrano mai il volto delle piccole per tutelare le loro identità.

Anche nel caso della foto pubblicata ultimamente da Costanza Caracciolo si vede, infatti, solamente un dettaglio del braccio della dolce Stella.