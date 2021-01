Crisi Governo, le parole di Giuseppe Conte agli italiani

Crisi Governo, Giuseppe Conte nonostante la maggioranza si è dimesso da Presidente del Consiglio: le sue parole agli italiani.

Giuseppe Conte, questa mattina, ha riunito il Cdm comunicando l’intenzione di dimettersi. Il 56enne è poi salito al Quirinale per rassegnarle al capo dello Stato. Dopo lo strappo di Matteo Renzi, il nativo di Volturara Appulla è riuscito ad ottenere la maggioranza ma ha comunque ufficializzato la sua decisione a Mattarella. Quest’ultimo, adesso, deciderà se conferirgli un nuovo mandato o se indire un calendario di consultazioni (la seconda strara pare essere l’opzione prescelta).

Conte, intanto, ha scritto un lunghissimo post su Facebook: il messaggio è rivolto direttamente agli italiani. Il politico ha spiegato al popolo le motivazioni delle sue dimissioni. “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente Mattarella. La settimana scorsa, in Parlamento, il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la maggioranza relativa al Senato”: inizia così il messaggio.

Crisi Governo, le parole di Giuseppe Conte

Conte ha scritto un lunghissimo messaggio su Instagram, spiegando al popolo italiano le sue motivazioni. “Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento davvero molto difficile. Da ormai un anno stiamo attraversando una fase di vera e propria emergenza”. Il 56enne si è rivolto direttamente al popolo italiano. “Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficoltà economiche richiedono una prospettiva chiara e un governo che abbia una maggioranza più ampia e sicura. È il momento, dunque, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica“.