Dayane Mello prima finalista del GF Vip 2020: la dedica alla figlia – VIDEO

La modella Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fretello Vip: l’emozionante dedica dopo l’annuncio.

Durante la diretta di ieri sera è stato finalmente svelato il nome della prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta della modella brasiliana Dayane Mello. Prima che il verdetto venisse pronunciato dallo storico conduttore del reality, Alfonso Signorini, a contendersi l’anticipato diritto alla finale, accanto alla bella Dayane, vi erano anche le altre due coinquiline Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Dayane Mello il felice verdetto e la sua dedica a Sofia

Allo scadere del timer imposto da Alfonso, nell’attesa del nome della prima finalista, sarà lui stesso ad esibirsi in un applauso senza fine, il pubblico presente in sala farà lo stesso e Dayane, entusiasta e commossa grazie alla buona novella, si lascia abbracciare dalle altre concorrenti. Sono tutti felici per il suo traguardo e la showgirl per coronarlo degnamente decide di dedicare questo momento di sorpresa alla sua bambina Sofia. I suoi ringraziamenti però non termineranno qui. Ad aggiungersi ad essi ci saranno anche i nomi del conduttore e dei suoi opinionisti, Pupo ed Antonella Elia.

In egual misura Dayane omaggerà “tutta la squadra del Grande Fratello” soprattutto per averle reso possibile di arrivare fino a questo punto. Adesso ad i suoi fan non resta che attendere la finale e sperare che anche stavolta l’avvincente concorrente possa orgogliosamente superare ogni ostacolo.