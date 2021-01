Elena Morali, posa sexy e ventre scoperto: followers in delirio – FOTO

Elena Morali pazzesca su Instagram: la showgirl italiana continua a pubblicare scatti da capogiro mettendo in mostra le sue curve e la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali è una donna bellissima e affascinante. La showgirl ama pubblicare su Instagram scatti sbalorditivi in cui mette in mostra tutto il suo “repertorio”. Gli occhi favolosi, il décolleté fenomenale e il fondoschiena da capogiro sono spesso i protagonisti delle sue fotografie meravigliose.

I post della Morali fanno spesso velocemente il giro del web. La classe 1990, anche oggi, ha condiviso una fotografia incredibile sui social network. La nativa di Ponte San Pietro è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 1,2 milioni di followers. Lo scatto di oggi ha mandato letteralmente i fan in delirio.

Elena Morali, ventre scoperto e posa sexy: fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena, poco fa, ha condiviso in rete una foto pazzesca. La showgirl indossa una magliettina cortissima che mette in risalto il suo bel fisico. Il ventre della nativa di Ponte San Pietro è totalmente scoperto e fa impazzire tutti. La 30enne assume una posa decisamente sexy, con un dito della mano che sfiora con delicatezza le sue labbra irresistibili.

Il post ha raccolto in breve tempo 8mila cuoricini e numerosi commenti. “Io comunque con sta pandemia sto lievitando. E voi?”, ha scritto la classe 1990 nella didascalia. Gli utenti stanno ovviamente commentando con entusiasmo, rispondendo alla sua domanda o rilasciando paroline di apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

La Morali, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network postando in rete una foto da infarto con fondoschiena panoramico in vista.